СМИ сообщили о столкновении вертолёта с телевышкой в Кременчуге

В Кременчуге Полтавской области Украины вертолёт врезался в телевизионную вышку и упал на землю.

Об этом сообщает издание «Кременчугский телеграф» со ссылкой на очевидцев.

По их свидетельствам, вертолёт начал взрываться ещё в воздухе.

По предварительным данным, авария произошла в четверг, 25 января, около 19:00 по местному времени (20:00 мск). На борту находились три человека.

Отмечается, что после падения вертолёта возник пожар.

На месте работают пожарные, полиция и скорая помощь.