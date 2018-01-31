В Калифорнии вертолёт упал на дом
Власти Южной Калифорнии сообщают о падении вертолёта на дом.
Об этом сообщает Associated Press.
«Власти заявляют о том, что в результате падения вертолёта на дом в Южной Калифорнии погибли три человека и ещё двое пострадали», — пишет агентство.
BREAKING: Authorities say 3 people have died and 2 people are injured after a helicopter crashed into a Southern California home.— The Associated Press (@AP) 30 января 2018 г.
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