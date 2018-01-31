В Калифорнии вертолёт упал на дом

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Власти Южной Калифорнии сообщают о падении вертолёта на дом.

Об этом сообщает Associated Press.

«Власти заявляют о том, что в результате падения вертолёта на дом в Южной Калифорнии погибли три человека и ещё двое пострадали», — пишет агентство.

Ранее на Украине потерпел крушение вертолёт Ми-8. В результате инцидента погибли четыре человека.

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