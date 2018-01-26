По факту крушения вертолёта на Украине возбуждено дело

Короткая ссылка
По факту падения вертолёта Ми-8 в украинском Кременчуге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило МВД Украины.

«По факту падения вертолёта Ми-8 в Полтавской области открыто уголовное производство», — говорится в сообщении.

Как отмечается, дело квалифицируется по ст. 276 ч. 3 УК Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта»).

Ранее сообщалось, что в Кременчуге упал вертолёт. Погибли четыре человека.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Украина
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru