По факту крушения вертолёта на Украине возбуждено дело
По факту падения вертолёта Ми-8 в украинском Кременчуге возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило МВД Украины.
«По факту падения вертолёта Ми-8 в Полтавской области открыто уголовное производство», — говорится в сообщении.
Как отмечается, дело квалифицируется по ст. 276 ч. 3 УК Украины («Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта»).
Ранее сообщалось, что в Кременчуге упал вертолёт. Погибли четыре человека.
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