В ГСЧС Украины заявили о гибели всех находившихся на борту упавшего в Кременчуге вертолёта
Об этом она рассказала в эфире телеканала «112 Украина».
«Погибли все, кто находился в вертолёте. По предварительной информации, на борту находились четыре человека», — отметила она.
При этом она опровергла информацию о том, что вертолёт врезался в телевышку.
«Сейчас идёт вопрос об электросети», — добавила она.
Уточняется, что вертолёт принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полёт.
Ранее СМИ сообщили о столкновении вертолёта с телевышкой в Кременчуге.