В ГСЧС Украины заявили о гибели всех находившихся на борту упавшего в Кременчуге вертолёта

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Пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Полтавской области Светлана Рыбалко заявила, что все люди, находившиеся на борту упавшего в Кременчуге вертолёта, погибли.

Об этом она рассказала в эфире телеканала «112 Украина».

«Погибли все, кто находился в вертолёте. По предварительной информации, на борту находились четыре человека», — отметила она.

При этом она опровергла информацию о том, что вертолёт врезался в телевышку.

«Сейчас идёт вопрос об электросети», — добавила она.

Уточняется, что вертолёт принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полёт.

Ранее СМИ сообщили о столкновении вертолёта с телевышкой в Кременчуге.



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