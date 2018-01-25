В ГСЧС Украины заявили о гибели всех находившихся на борту упавшего в Кременчуге вертолёта

Пресс-секретарь Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Полтавской области Светлана Рыбалко заявила, что все люди, находившиеся на борту упавшего в Кременчуге вертолёта, погибли.

Об этом она рассказала в эфире телеканала «112 Украина».

«Погибли все, кто находился в вертолёте. По предварительной информации, на борту находились четыре человека», — отметила она.

При этом она опровергла информацию о том, что вертолёт врезался в телевышку.

«Сейчас идёт вопрос об электросети», — добавила она.

Уточняется, что вертолёт принадлежал частной авиакомпании и совершал учебно-тренировочный полёт.

Ранее СМИ сообщили о столкновении вертолёта с телевышкой в Кременчуге.





