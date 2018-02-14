Сеул оплатит расходы Пхеньяна на участие в Олимпиаде 2018 года

Власти Южной Кореи утвердили план по предоставлению из госфонда средств на покрытие затрат Северной Кореи для участия в Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане. Об этом сообщает «Рёнхап».

Отмечается, что сумма составляет $2,6 млн. Данное решение было принято Советом по содействию обменам и сотрудничеству между Севером и Югом.

По данным агентства, южнокорейские власти покроют расходы, которые понесла КНДР, отправив в Пхёнчхан своих атлетов, артистов и правительственную делегацию высокого уровня.

«То, что (на Олимпиаду. — RT) были отправлены правительственная делегация, артисты и группа поддержки, дало шанс Северу взаимодействовать с международным сообществом», — заявил министр по делам национального объединения Южной Кореи Чо Мён Гюн, возглавляющий совет.

При этом он добавил, что в будущем подобная политика может стать основой межкорейской дискуссии для построения и поддержания мира на полуострове.

Ранее сообщалось, что делегация КНДР во главе с сестрой северокорейского лидера Ким Ё Чжон прибыла на встречу с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.