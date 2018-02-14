Умер супруг королевы Дании принц Хенрик

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Супруг королевы Дании Маргрете II принц Хенрик скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Королевского дворца.

Отмечается, что принц умер во вторник, 13 февраля.

«Его Королевское Высочество принц Хенрик мирно скончался во сне во вторник, 13 февраля, в 23:18 (01:18 мск) во дворце Фреденсборг», — говорится в тексте сообщения.

Информации о причинах смерти члена королевской семьи не приводится.

В январе сообщалось, что лидер движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов умер в возрасте 72 лет.

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