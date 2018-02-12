Возбуждено дело против директора реабилитационного центра, где находился актёр Марьянов

Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра «Феникс», в котором лечился актёр Дмитрий Марьянов. Об этом сообщает m24 со ссылкой на СК России.

«В ходе расследования уголовного дела по факту смерти актёра Дмитрия Марьянова установлены основания для возбуждения уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс». Она подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно незаконном оказании медицинских услуг без лицензии», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Марьянов находился в реабилитационном центре 6 — 15 октября 2017 года.

В учреждении актёру вводили медицинские препараты, при этом не установив наличие противопоказаний. Кроме того, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на самочувствие, ему долгое время не вызывали скорую.

Ранее ФАН сообщало, что диспетчера, который принял звонок от друга Дмитрия Марьянова, уволили.

Марьянов умер 15 октября в возрасте 47 лет. По предварительным данным, причиной смерти актёра стал оторвавшийся тромб.