Возбуждено дело против директора реабилитационного центра, где находился актёр Марьянов

Короткая ссылка
Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора реабилитационного центра «Феникс», в котором лечился актёр Дмитрий Марьянов. Об этом сообщает m24 со ссылкой на СК России.
Возбуждено дело против директора реабилитационного центра, где находился актёр Марьянов
  • globallookpress.com
  • © Valery Lukyanov

«В ходе расследования уголовного дела по факту смерти актёра Дмитрия Марьянова установлены основания для возбуждения уголовного дела в отношении директора реабилитационного центра «Феникс». Она подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а именно незаконном оказании медицинских услуг без лицензии», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Марьянов находился в реабилитационном центре 6 — 15 октября 2017 года.

В учреждении актёру вводили медицинские препараты, при этом не установив наличие противопоказаний. Кроме того, несмотря на неоднократные жалобы Марьянова на самочувствие, ему долгое время не вызывали скорую.

Ранее ФАН сообщало, что диспетчера, который принял звонок от друга Дмитрия Марьянова, уволили.

Марьянов умер 15 октября в возрасте 47 лет. По предварительным данным, причиной смерти актёра стал оторвавшийся тромб.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Культура
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru