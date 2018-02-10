Умер актёр из «Карточного домика»

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Американский актёр Рэг Э. Кэти, сыгравший в сериале «Карточный домик» Фредди Хейса, умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, он боролся с раком.

«Наши сердца разбиты из-за ухода нашего друга и коллеги по «Карточному домику» Рега Э. Кэти», —  говорится в сообщении компании Netflix.

Ранее сообщалось, что Netflix возобновила съёмки сериала «Карточный домик» после того, как исполнитель одной из главных ролей, актёр Кевин Спейси, был отстранён от проекта в связи с сексуальным скандалом.

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