Умер актёр из «Карточного домика»

Американский актёр Рэг Э. Кэти, сыгравший в сериале «Карточный домик» Фредди Хейса, умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Variety.

По данным издания, он боролся с раком.

«Наши сердца разбиты из-за ухода нашего друга и коллеги по «Карточному домику» Рега Э. Кэти», — говорится в сообщении компании Netflix.

Ранее сообщалось, что Netflix возобновила съёмки сериала «Карточный домик» после того, как исполнитель одной из главных ролей, актёр Кевин Спейси, был отстранён от проекта в связи с сексуальным скандалом.