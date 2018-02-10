Умер актёр из «Карточного домика»
Американский актёр Рэг Э. Кэти, сыгравший в сериале «Карточный домик» Фредди Хейса, умер в возрасте 59 лет. Об этом сообщает Variety.
По данным издания, он боролся с раком.
«Наши сердца разбиты из-за ухода нашего друга и коллеги по «Карточному домику» Рега Э. Кэти», — говорится в сообщении компании Netflix.
Ранее сообщалось, что Netflix возобновила съёмки сериала «Карточный домик» после того, как исполнитель одной из главных ролей, актёр Кевин Спейси, был отстранён от проекта в связи с сексуальным скандалом.
Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard