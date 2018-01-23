СМИ: Из-за скандала с Кевином Спейси компания Netflix потеряла почти $40 млн

Американская компания Netflix опубликовала отчёт, в котором говорится, что она потеряла $39 млн из-за скандала вокруг актёра Кевина Спейси.

Об этом сообщает Financial Times.

Как отмечается, финансовые потери связаны с тем, что компании пришлось отказаться от производства и показа материалов, в которых задействован Спейси. В частности, среди отменённых проектов — две серии сериала «Карточный домик» и биографический фильм «Гор», посвящённый писателю Гору Видалу.



4 ноября сообщалось, что американская компания Netflix, выпускающая телесериал «Карточный домик», приняла решение прекратить сотрудничество с Кевином Спейси, которого несколько мужчин обвинили в сексуальных домогательствах.