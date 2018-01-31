Netflix возобновила съёмки «Карточного домика» после увольнения Кевина Спейси

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Американская компания Netflix возобновила съёмки сериала «Карточный домик» после того, как исполнитель одной из главных ролей актёр Кевин Спейси был отстранён от проекта в связи с сексуальным скандалом, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что к съёмкам присоединились такие актёры, как Дайан Лэйн («Неверная», «Под солнцем Тосканы», «Человек из стали») и Грег Киннер («Вам письмо», «Американская семейка»).

По данным издания, центральным героем нового сезона «Карточного домика» станет Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт.

В декабре 2017 года сообщалось, что директор Netflix по контенту Тед Сарандос заявил, что в компании приняли решение завершить сериал «Карточный домик» укороченным сезоном, в котором уже не будет принимать участие актёр Кевин Спейси.

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