Netflix возобновила съёмки «Карточного домика» после увольнения Кевина Спейси

Американская компания Netflix возобновила съёмки сериала «Карточный домик» после того, как исполнитель одной из главных ролей актёр Кевин Спейси был отстранён от проекта в связи с сексуальным скандалом, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, что к съёмкам присоединились такие актёры, как Дайан Лэйн («Неверная», «Под солнцем Тосканы», «Человек из стали») и Грег Киннер («Вам письмо», «Американская семейка»).

Production on #HouseofCards resumed Wednesday after a months-long shutdown over Kevin Spacey's ousting; newcomers Lane and Kinnear will play siblings https://t.co/iCX77F1c8H — Hollywood Reporter (@THR) 31 января 2018 г.

По данным издания, центральным героем нового сезона «Карточного домика» станет Клэр Андервуд в исполнении Робин Райт.

В декабре 2017 года сообщалось, что директор Netflix по контенту Тед Сарандос заявил, что в компании приняли решение завершить сериал «Карточный домик» укороченным сезоном, в котором уже не будет принимать участие актёр Кевин Спейси.