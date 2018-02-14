Тиллерсон 14 февраля проведёт переговоры с представителями сирийской оппозиции в Аммане

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 14 февраля проведёт переговоры с представителями сирийской оппозиции в столице Иордании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшееся в распоряжении агентства сообщение.

«Госсекретарь Тиллерсон проведёт встречу с Сирийской комиссией по переговорам в Аммане, Иордании», — говорится в тексте сообщения. Отмечается, что глава Госдепа также встретится с королём страны и министром иностранных дел государства. Ранее СМИ сообщали, что в период с 11 по 16 февраля Тиллерсон посетит Иорданию, Турцию, Ливан, Египет и Кувейт.