Тиллерсон 14 февраля проведёт переговоры с представителями сирийской оппозиции в Аммане

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон 14 февраля проведёт переговоры с представителями сирийской оппозиции в столице Иордании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оказавшееся в распоряжении агентства сообщение.

«Госсекретарь Тиллерсон проведёт встречу с Сирийской комиссией по переговорам в Аммане, Иордании», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что глава Госдепа также встретится с королём страны и министром иностранных дел государства.

Ранее СМИ сообщали, что в период с 11 по 16 февраля Тиллерсон посетит Иорданию, Турцию, Ливан, Египет и Кувейт.

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