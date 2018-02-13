Генсек ООН провёл встречи с Тиллерсоном и Могерини в ходе визита в Кувейт

Генсек ООН Антониу Гутерреш в ходе визита в Кувейт встретился с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини и госсекретарём США Рексом Тиллерсоном.

«Он провёл некоторые двусторонние встречи в Кувейте, в том числе с Федерикой Могерини и Рексом Тиллерсоном», — цитирует пресс-секретаря Генсека Стефана Дюжаррика РИА Новости.

Ранее стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров встретился в Нью-Йорке с Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем на полях мероприятий Совета Безопасности ООН.