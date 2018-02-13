Эксперт оценил телефонный разговор Путина и Трампа

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов в беседе с НСН оценил телефонный разговор российского президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.

По словам эксперта, пока не стоит рассчитывать на встречу глав двух государств.

Как полагает Самуйлов, это нереально, поскольку республиканцы в конгрессе никак не могут обуздать специального прокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием «российского вмешательства» в американские выборы.

«Уже всем ясно (даже демократам, которые не любят Трампа), что никакого сговора не было, что Мюллер явно вышел за свои полномочия», — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что в Кремле назвали конструктивным телефонный разговор Путина и Трампа.

Также политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН публикацию «кремлёвского доклада» США.