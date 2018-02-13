В Кремле назвали конструктивным телефонный разговор Путина и Трампа

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Телефонная беседа президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа прошла конструктивно, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Он (разговор) был достаточно конструктивным... президент выразил признательность американскому коллеге за выражение соболезнования в связи с авиакатастрофой недавней», — сказал он в ходе брифинга.

Песков отметил, что Путин поблагодарил Трампа за изъявление готовности помогать в расследовании крушения Ан-148 в Подмосковье и проинформировал его о работе, которая ведётся по линии МАК.

Также в Кремле сообщили, что в ходе разговора затрагивалась тема КНДР, однако «без какого-либо глубинного обмена мнениями».

12 декабря Владимир Путин провёл телефонный разговор с Дональдом Трампом.

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