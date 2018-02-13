Госдеп США обвинил Россию в игнорировании Минских соглашений
«К сожалению, Россия продолжает игнорировать Минские соглашения, разжигая горячий конфликт на Украине... Работая совместно с Францией и Германией, США продолжают призывать российское правительство к прекращению агрессии в отношении Украины», — говорится в сообщении ведомства.
Науэрт отметила, что санкции будут сохраняться до тех пор, пока «Россия не выполнит свои обязательства по Минским соглашениям».
«Наши санкции, связанные с крымским вопросом, будут в силе до тех пор, пока Россия не вернёт полуостров Украине», — заявила она.
Ранее стало известно, что США готовы поддержать Минские соглашения в партнёрстве с нормандским форматом.
Также спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Минские соглашения должны быть реализованы Украиной.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании сложившейся ситуации.