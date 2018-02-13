В США мужчина устроил 14-часовую перестрелку с полицейскими

В американском городе Детройт мужчина застрелил свою подругу и двух других женщин, после чего в перестрелке ранил трёх сотрудников полиции.

Об этом сообщает Fox News.

Стало известно, что злоумышленник начал стрельбу из-за конфликта со знакомой. После этого он устроил перестрелку с полицейскими, которая длилась в течение 14 часов.

Отмечается, что 49-летний стрелок в итоге погиб.

Ранее стало известно, что злоумышленник в Огайо застрелил двух полицейских.