В Огайо мужчина застрелил двух полицейских

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В американском штате Огайо двое полицейских погибли в результате перестрелки со злоумышленником.

Об этом сообщается на странице города Уэстервилль в Twitter.

Изначально говорилось об одном погибшем сотруднике правоохранительных органов, однако позднее стало известно, что второй офицер также погиб.

«Мы с тяжёлым сердцем сообщаем, что и второй офицер погиб при исполнении. Мы поделимся более подробной информацией по мере её появления», — указывается в заявлении.

Как пишет Fox News, полицейские приехали после звонка в службу 911. Когда они прибыли на место вызова, по ним открыли огонь и завязалась перестрелка.

Подозреваемый был ранен и взят под стражу. 

Ранее стало известно, что в американском штате Джорджия злоумышленник застрелил сотрудника правоохранительных органов и ещё двоих ранил.

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