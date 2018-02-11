В Огайо мужчина застрелил двух полицейских

В американском штате Огайо двое полицейских погибли в результате перестрелки со злоумышленником.

Об этом сообщается на странице города Уэстервилль в Twitter.

Изначально говорилось об одном погибшем сотруднике правоохранительных органов, однако позднее стало известно, что второй офицер также погиб.

«Мы с тяжёлым сердцем сообщаем, что и второй офицер погиб при исполнении. Мы поделимся более подробной информацией по мере её появления», — указывается в заявлении.

It is with a heavy heart we report a second Westerville officer has been killed in the line of duty. We will share more details here as it becomes available. — City of Westerville (@tellwesterville) 10 февраля 2018 г.

Как пишет Fox News, полицейские приехали после звонка в службу 911. Когда они прибыли на место вызова, по ним открыли огонь и завязалась перестрелка.

Подозреваемый был ранен и взят под стражу.

Ранее стало известно, что в американском штате Джорджия злоумышленник застрелил сотрудника правоохранительных органов и ещё двоих ранил.