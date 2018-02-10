В США преступник застрелил полицейского и ранил ещё двоих офицеров

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В американском штате Джорджия злоумышленник застрелил сотрудника правоохранительных органов, а ещё двух полицейских ранил.

Об этом сообщает телеканал 11alive.

Отмечается, что сам стрелявший был ликвидирован ответным огнём.

По имеющейся информации, сотрудники полиции пришли к жителю города Локуст Гров, чтобы вручить ордер в связи с тем, что он не явился на слушания в муниципальный суд.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять, что именно побудило преступника открыть стрельбу.

Ранее стало известно, что в США пять человек погибли и один пострадал в результате стрельбы на одной из автомоек в Пенсильвании.

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