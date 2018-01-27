Полиция в США нашла оружие в спальне намеревавшегося напасть на школу подростка

Сотрудники полиции обнаружили несколько единиц огнестрельного оружия и мачете в спальне подростка, который собирался совершить нападение на школу в американском штате Пенсильвания.

Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что правоохранительные органы провели обыск в связи с поступившим сообщением о том, что 14-летний юноша хотел устроить стрельбу в школе, так как ему не нравились четверо учащихся там.

Уточняется, что подросток во время поездки в автобусе рассказывал о том, как легко будет пронести оружие в школу и что, возможно, он будет использовать снайперскую винтовку для стрельбы с расстояния.

Ранее сообщалось, что два человека погибли и 19 получили ранения при стрельбе в средней школе в Кентукки.