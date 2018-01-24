Пять человек остаются в критическом состоянии после стрельбы в школе в Кентукки

Пять учеников, пострадавших в результате стрельбы в средней школе округа Маршалл американского штата Кентукки, находятся в критическом состоянии, сообщили в полиции штата.

«Пять учеников находятся в критическом состоянии», — говорится в сообщении главы регионального ведомства Рика Сандерса.

#MarshallCountyHS Shooting: “Shooter will be charged with 2 counts of murder and multiple counts of attempted murder” -KSP Commissioner Rick Sanders — KY State Police (@kystatepolice) 24 января 2018 г.

Он отметил, что стрелку «будут предъявлены обвинения в двух убийствах и множественных покушениях на убийства».

Два человека погибли и 19 получили ранения при стрельбе в средней школе в Кентукки.