Пять человек остаются в критическом состоянии после стрельбы в школе в Кентукки
«Пять учеников находятся в критическом состоянии», — говорится в сообщении главы регионального ведомства Рика Сандерса.
#MarshallCountyHS Shooting: “Shooter will be charged with 2 counts of murder and multiple counts of attempted murder” -KSP Commissioner Rick Sanders— KY State Police (@kystatepolice) 24 января 2018 г.
Он отметил, что стрелку «будут предъявлены обвинения в двух убийствах и множественных покушениях на убийства».
Два человека погибли и 19 получили ранения при стрельбе в средней школе в Кентукки.