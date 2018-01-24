Пять человек остаются в критическом состоянии после стрельбы в школе в Кентукки

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Пять учеников, пострадавших в результате стрельбы в средней школе округа Маршалл американского штата Кентукки, находятся в критическом состоянии, сообщили в полиции штата.

«Пять учеников находятся в критическом состоянии», — говорится в сообщении главы регионального ведомства Рика Сандерса.

Он отметил, что стрелку «будут предъявлены обвинения в двух убийствах и множественных покушениях на убийства».

Два человека погибли и 19 получили ранения при стрельбе в средней школе в Кентукки.

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