Эксперт прокомментировал телефонный разговор Путина и Трампа

Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады РАН Павел Подлесный прокомментировал RT телефонный разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, который состоялся 12 февраля.

«Телефонный разговор между Трампом и Путиным не является чем-то необычным. Ведь у нас есть и телефонная дипломатия. Она актуальна в том числе и потому, что за год с небольшим полномасштабная встреча двух лидеров, на которой можно было бы обсудить все вопросы, так и не состоялась. Вопросов для обсуждения много, включая ситуацию на Ближнем востоке, и на Корейском полуострове», — сказал Подлесный.

По его словам, телефонный разговор не является предпосылкой ко встрече лидеров России и США.

«Пока в России не пройдут выборы, встреча невозможна, поскольку она требует соответствующей подготовки. Тогда как сейчас идёт предвыборная кампания», — пояснил политолог.

В конце января посол США в России Джон Хантсман заявил, что пришло время для проведения совместной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Всё движется именно в этом направлении. Необходимо предпринимать дальнейшие, важные шаги (для организации встречи. — RT)», — сказал посол.

Накануне, 12 февраля российский президент Владимир Путин заявил, что провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры двух стран обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, в частности, ядерную проблему КНДР.