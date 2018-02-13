Глава МИД Нидерландов посетит Россию 14 февраля

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В Россию 14 февраля прибудет с рабочим визитом министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Об этом сообщает департамент информации и печати МИД России.

«Это его первый визит в Россию после назначения на должность министра иностранных дел в октябре 2017 года», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что Зейлстра проведёт переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, при этом «планируется обсудить состояние дел в двусторонних российско-нидерландских отношениях, которые в последние годы складывались непросто».

Ранее Зейлстра признался, что солгал о том, что встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.

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