Глава МИД Нидерландов посетит Россию 14 февраля

В Россию 14 февраля прибудет с рабочим визитом министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра. Об этом сообщает департамент информации и печати МИД России.

«Это его первый визит в Россию после назначения на должность министра иностранных дел в октябре 2017 года», — сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что Зейлстра проведёт переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, при этом «планируется обсудить состояние дел в двусторонних российско-нидерландских отношениях, которые в последние годы складывались непросто».

Ранее Зейлстра признался, что солгал о том, что встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.