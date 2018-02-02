Климкин обсудил с главой МВД Нидерландов «противодействие российской пропаганде»
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МВД Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.
«Состоялась продуктивная встреча Климкина и Оллонгрен о налаживании сотрудничества в сфере кибербезопасности и о противодействии российской пропаганде», — говорится в сообщении.
Ранее Климкин предупредил о «расколе Европы» в случае отмены санкций против России.
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