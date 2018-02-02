Климкин обсудил с главой МВД Нидерландов «противодействие российской пропаганде»

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин встретился с главой МВД Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

«Состоялась продуктивная встреча Климкина и Оллонгрен о налаживании сотрудничества в сфере кибербезопасности и о противодействии российской пропаганде», — говорится в сообщении.

Ранее Климкин предупредил о «расколе Европы» в случае отмены санкций против России.