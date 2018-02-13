Венесуэла временно лишена права голоса в рамках ГА ООН из-за накопившихся долгов
Согласно существующим в Уставе ООН положениям, страна может временно лишиться права голоса в организации, в частности, в случае неуплаты взноса в её бюджет.
Отмечается, что по состоянию на 29 января 2018 года к должникам, кроме Венесуэлы, также относятся ЦАР, Доминика, Суринам, Гренада, Экваториальная Гвинея, Ливия и Йемен.
В декабре 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил Самуэля Монкаду новым постоянным представителем страны при ООН.