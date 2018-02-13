Венесуэла временно лишена права голоса в рамках ГА ООН из-за накопившихся долгов

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Венесуэла временно лишена права голоса в рамках Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН из-за накопившихся долгов. Об этом сообщает газета El National со ссылкой на организацию.

Согласно существующим в Уставе ООН положениям, страна может временно лишиться права голоса в организации, в частности, в случае неуплаты взноса в её бюджет.

Отмечается, что по состоянию на 29 января 2018 года к должникам, кроме Венесуэлы, также относятся ЦАР, Доминика, Суринам, Гренада, Экваториальная Гвинея, Ливия и Йемен.

В декабре 2017 года президент Венесуэлы Николас Мадуро назначил Самуэля Монкаду новым постоянным представителем страны при ООН.

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