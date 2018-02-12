В Сирии при авиаударе коалиции США погиб россиянин

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Гражданин России Кирилл Ананьев погиб в Сирии при авиаударе международной коалиции во главе с США. Об этом заявил координатор «Другой России» Александр Аверин.

По его словам, Ананьев «не был военнослужащим официально», а решение о прощании с погибшим будет принято его родственниками, передаёт РИА Новости.

8 февраля коалиция США заявила о нанесении ударов по проправительственным силам в Сирии после «неспровоцированной атаки» на штаб «Сирийских демократических сил».

По данным Минобороны, авиация коалиции нанесла атаку на сирийских ополченцев, которые проводили операцию против «спящей» ячейки террористов.

В ведомстве добавили, что в результате происшествия ранения получили 25 человек,  а одной из причин случившегося стало то, что ополченцы не согласовали свои планы с российской стороной.

8 февраля коалиция во главе с США открыла огонь по проправительственным войскам Сирии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что военное присутствие США в Сирии является серьёзным вызовом мирному процессу.

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