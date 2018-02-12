Эксперт прокомментировал готовность США к переговорам с КНДР
По словам Блохина, американский президент Дональд Трамп говорил, что Вашингтон чуть ли ни удар нанесёт по Пхеньяну, и этим Соединённые Штаты загнали себя в угол.
«Конечно, из этой логической ловушки надо как-то выходить», — отметил эксперт.
Он прогнозирует, что процесс будет постепенным, и не исключено, что на этой неделе появятся какие-либо резкие заявления по поводу Северной Кореи.
«Это такой классический приём конфликтологии, который является хрестоматийным: повышать эскалацию, а потом вести переговоры», — добавил Блохин.
В январе политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в ситуации с КНДР.