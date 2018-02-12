Эксперт прокомментировал готовность США к переговорам с КНДР

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Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с НСН прокомментировал готовность США к переговорам с КНДР.

По словам Блохина, американский президент Дональд Трамп говорил, что Вашингтон чуть ли ни удар нанесёт по Пхеньяну, и этим Соединённые Штаты загнали себя в угол.

«Конечно, из этой логической ловушки надо как-то выходить», — отметил эксперт.

Он прогнозирует, что процесс будет постепенным, и не исключено, что на этой неделе появятся какие-либо резкие заявления по поводу Северной Кореи.

«Это такой классический приём конфликтологии, который является хрестоматийным: повышать эскалацию, а потом вести переговоры», — добавил Блохин.

В январе политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил тактику США в ситуации с КНДР.

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