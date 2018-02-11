СМИ: Сторонница Трампа пишет свою книгу про него

Журналистка телеканала Fox News Жанин Пирро, поддерживающая президента США Дональда Трампа, намерена выпустить собственную книгу об американском лидере.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что произведение должно стать ответом книге американского журналиста Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа».

По данным издания, Трамп уже встретился с Пирро и согласился побеседовать с ней для её книги.

Ранее стало известно, что работу Вольфа о Трампе издадут в России в апреле.