Книгу Вольфа о Трампе издадут в России в апреле

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Наталья Осипова
Первый тираж российского издания книги американского журналиста Майкла Вольфа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» планируется выпустить в апреле. Об этом RT сообщил директор департамента художественной литературы издательской корпорации АСТ Сергей Рубис.

«Мы хотим максимально быстро выпустить книгу, буквально в апреле», — утверждает Рубис.

Стартовый тираж составит от 5000 до 10000 экземпляров, однако точное количество пока неизвестно. По мнению издателей, книга весьма необычна тем, что показывает Трампа в новом свете, демонстрируя неоднозначность его личности.

«Безусловно, мы не ожидаем таких продаж, как в США (в Штатах было продано около 1,8 млн экземпляров. — RT), это всё-таки американский президент, а не наш. Но мы рассчитываем, что книга может стать бестселлером», — заключил Рубис.

Ранее сообщалось, что продажи книги превысили 1,7 млн экземпляров за три недели.

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