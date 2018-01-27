Книгу Вольфа о Трампе издадут в России в апреле
«Мы хотим максимально быстро выпустить книгу, буквально в апреле», — утверждает Рубис.
Стартовый тираж составит от 5000 до 10000 экземпляров, однако точное количество пока неизвестно. По мнению издателей, книга весьма необычна тем, что показывает Трампа в новом свете, демонстрируя неоднозначность его личности.
«Безусловно, мы не ожидаем таких продаж, как в США (в Штатах было продано около 1,8 млн экземпляров. — RT), это всё-таки американский президент, а не наш. Но мы рассчитываем, что книга может стать бестселлером», — заключил Рубис.
Ранее сообщалось, что продажи книги превысили 1,7 млн экземпляров за три недели.