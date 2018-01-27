Хейли прокомментировала слухи о связи с Трампом

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли назвала слухи о якобы её любовной связи с американским президентом Дональдом Трампом оскорбительными и отвратительными, передаёт Politico.

Подобные предположения появились после выхода книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» журналиста Майкла Вольфа, в которой упоминается, что Хейли часто разговаривала с американским лидером в Овальном кабинете.

«Это абсолютная ложь», — сказала Хейли.

Она отметила, что ни разу не делилась с Трампом размышлениями о своём будущем и не оставалась с ним наедине в кабинете.

Ранее сообщалось, что продажи книги Вольфа о Трампе превысили 1,7 млн экземпляров за три недели.