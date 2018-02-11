В Генштабе Турции сообщили о гибели 11 военных за сутки в ходе операции в Африне

В ходе операции в сирийском Африне за минувшие сутки погибли 11 турецких военных.

Об этом информирует CNN Turk со ссылкой на заявление турецкого Генштаба.

«11 военнослужащих были убиты, включая двоих погибших при крушении вертолёта», — говорится в сообщении.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что военный вертолёт ВС Турции был сбит в ходе операции в Африне.

20 января в стране официально объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в регионе.