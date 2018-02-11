В Генштабе Турции сообщили о гибели 11 военных за сутки в ходе операции в Африне
В ходе операции в сирийском Африне за минувшие сутки погибли 11 турецких военных.
Об этом информирует CNN Turk со ссылкой на заявление турецкого Генштаба.
«11 военнослужащих были убиты, включая двоих погибших при крушении вертолёта», — говорится в сообщении.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что военный вертолёт ВС Турции был сбит в ходе операции в Африне.
20 января в стране официально объявили о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в регионе.
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