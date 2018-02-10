Полиция задержала стрелявшего в людей в Пизе водителя мопеда

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Сотрудники правоохранительных органов задержали водителя мопеда, который в итальянском городе Пиза ранил из пистолета четырёх человек.

Об этом сообщает Il Tirreno.

Отмечается, что преступника нашли неподалёку от его дома.

По данным издания, 21-летний молодой человек был найден после того, как включил мобильный телефон, по сигналу которого его и обнаружили.

Ранее сообщалось, что в Италии водитель мопеда ранил из пистолета четырёх человек после ссоры, вызванной его же опасными манёврами на транспортном средстве.

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