СМИ: В Италии водитель мопеда ранил из пистолета четырёх человек

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В итальянском городе Пиза водитель мопеда ранил из пистолета четырёх человек.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на источники.

Отмечается, что он расстрелял людей из небольшого пистолета после ссоры, вызванной его же опасными манёврами на транспортном средстве.

По данным агентства, после стрельбы он уехал, но позже вновь вернулся на место происшествия и уже начал стрелять из другого оружия.

Уточняется, что пострадавшие получили ранения рук и ног и их жизни вне опасности.

В настоящий момент полиция разыскивает стрелка.

Ранее стало известно, что в Италии в городе Мачерата неизвестные открыли огонь из автомобиля, после чего скрылись. 

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