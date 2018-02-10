Пентагон: «Искандеры» в Калининградской области не нарушают договоры между США и Россией

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Официальный представитель пресс-службы Министерства обороны США Джонни Майкл заявил, что размещение в Калининградской области оперативно-тактических комплексов «Искандер» не нарушает американо-российских договоренностей.

«Хотя это и не нарушает каких-либо двусторонних договоров между США и Россией, развёртывание данных ракет лишь способствует повышению напряженности между Россией и её соседями», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Россия разместила ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области.

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