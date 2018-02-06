Песков назвал размещение «Искандеров» под Калининградом суверенным правом России

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Россия имеет суверенное право размещать вооружения где угодно на своей территории, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о размещении ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.
Песков назвал размещение «Искандеров» под Калининградом суверенным правом России
  • РИА Новости

Как он напомнил в ходе брифинга, размещение тех или иных вооружений в России — это «исключительно суверенный вопрос российской территории».

«Россия никогда никому не угрожала и не угрожает. Естественно, Россия имеет такое суверенное право, поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то», — сказал Песков.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Россия разместила «Искандеры» под Калининградом.

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