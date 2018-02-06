Песков назвал размещение «Искандеров» под Калининградом суверенным правом России
- РИА Новости
Как он напомнил в ходе брифинга, размещение тех или иных вооружений в России — это «исключительно суверенный вопрос российской территории».
«Россия никогда никому не угрожала и не угрожает. Естественно, Россия имеет такое суверенное право, поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то», — сказал Песков.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Россия разместила «Искандеры» под Калининградом.