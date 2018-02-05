В Госдуме подтвердили размещение «Искандеров» под Калининградом

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Россия разместила ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области.

«Разместили, да. Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей. — RT) по первоочередному уничтожению», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил о выгрузке «Искандеров» в порту Калининграда.

В конце января командир ракетного соединения, дислоцирующегося в Калининградской области, Анатолий Городецкий сообщил, что там завершено строительство парковой зоны для размещения ракетных комплексов «Искандер-М».