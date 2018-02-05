В Госдуме подтвердили размещение «Искандеров» под Калининградом

Короткая ссылка
Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Россия разместила ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области.

«Разместили, да. Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень (целей. — RT) по первоочередному уничтожению», — цитирует депутата РИА Новости.

Ранее министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил о выгрузке «Искандеров» в порту Калининграда.

В конце января командир ракетного соединения, дислоцирующегося в Калининградской области, Анатолий Городецкий сообщил, что там завершено строительство парковой зоны для размещения ракетных комплексов «Искандер-М».

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Армия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru