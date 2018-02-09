Посол: отношения Китая и России вступают в новую эпоху
«Россия и Китай осуществляют тесную координацию по вопросам глобальной безопасности и стабильности, затрагивающую в том числе Северо-Восточную Азию, Сирию и Афганистан», — цитирует дипломата РИА Новости.
По его словам, двусторонние отношения вступают «в новую эпоху ещё более бурного и мощного развития».
Он отметил, что в 2017 году объём взаимной торговли возрос на 20% по сравнению с 2016-м и достиг $84 млрд.
Ранее Nation News передавал, что в Петербурге открыли первый музей, посвящённый истории отношений России и Китая.
Кроме того, сообщалось, что Останкинская башня получит новую подсветку в честь китайского Нового года, который будет отмечаться 16 февраля.