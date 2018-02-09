В Петербурге открыли первый музей, посвящённый отношениям России и Китая

В Санкт-Петербурге открыли первый музей, экспозиция которого посвящена истории отношений России и Китая, сообщает Nation News.

Как рассказал председатель Китайского общества Чэнь Чжиган, в музее представлены экспонаты, повествующие о взаимоотношениях двух стран на протяжении веков.

Кроме того, посетители узнают, как граждане КНР живут в Санкт-Петербурге, кто из известных китайцев посещал этот город.

Музей расположен на Васильевском острове и занимает большую часть территории Китайского культурного центра, передаёт «ПолитЭксперт». Среди экспонатов — сувениры из фарфора, живопись, печатная продукция, фотографии.

Ранее сообщалось, что за шесть лет число посетителей российских музеев выросло на 50%.