Мединский рассказал, что за шесть лет число посетителей российских музеев выросло на 50%

Глава Министерства культуры России Владимир Мединский на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал, что в 2017 году число посетителей российских музеев выросло на 50% по сравнению с данными, зафиксированными в 2011 году.

«В 2011 году российские музеи приняли у себя 83 млн человек, а по итогам 2017 — 125 (!!!) млн. Прирост за шесть лет составил 50%», — написал он.

При этом Мединский отметил, что самым популярным музеем в стране стал Петергоф. За шесть лет его посетили 5,3 млн человек, что, по словам руководства музея, является абсолютным рекордом.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство культуры России сообщала, что в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве открыли зал в честь мецената музея Владимира Некрасова.