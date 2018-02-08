Мединский рассказал, что за шесть лет число посетителей российских музеев выросло на 50%
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«В 2011 году российские музеи приняли у себя 83 млн человек, а по итогам 2017 — 125 (!!!) млн. Прирост за шесть лет составил 50%», — написал он.
При этом Мединский отметил, что самым популярным музеем в стране стал Петергоф. За шесть лет его посетили 5,3 млн человек, что, по словам руководства музея, является абсолютным рекордом.
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство культуры России сообщала, что в Третьяковской галерее на Крымском валу в Москве открыли зал в честь мецената музея Владимира Некрасова.