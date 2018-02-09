Останкинская башня получит новую подсветку в честь китайского Нового года

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Останкинская башня получит новую временную подсветку в честь китайского Нового года, сообщают «Известия» со ссылкой на московское правительство.

10 февраля вместе с другими высотными башнями мира она присоединится к поздравлению башни Гуанчжоу в КНР с наступающим праздником. Одну из главных достопримечательностей столицы подсветят ярко-красным цветом.

Световое шоу пройдёт с 19:00 до 22:00, передаёт m24.

Китайский Новый год будет отмечаться 16 февраля. Встречают его в красной одежде, поскольку этот цвет ассоциируется в КНР с радостью и счастьем.

Ранее сообщалось, что для студентов сделали бесплатной экскурсию на Останкинскую башню в Татьянин день.

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