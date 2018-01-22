Для студентов сделают бесплатной экскурсию на Останкинскую башню в Татьянин день

Для студентов сделают бесплатной экскурсию на Останкинскую башню в Москве в Татьянин день, сообщает НСН.

За входной билет нужно будет заплатить 450 рублей, что меньше обычной цены более чем в два раза.

Для посещения смотровой площадки потребуется студенческий билет. Экскурсанты увидят телецентр «Останкино», деловой центр Москва-Сити, ВДНХ и другие столичные достопримечательности.

Экскурсии будут проходить с 12:00 до 21:00. Одна прогулка рассчитана на 20 человек. Для остальных гостей стоимость билетов и экскурсий не изменится.

Ранее m24 сообщало, что вход на катки в 16 парках Москвы будет бесплатным для студентов в Татьянин день.