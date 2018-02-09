Посольство России прокомментировало заявление YouTube по «вмешательству» в брексит

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Посольство России в Лондоне прокомментировало заявление YouTube об отсутствии доказательств «российского вмешательства» в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.

«Жаль вас расстраивать, ребята», — говорится в сообщении.

Ранее директор Youtube по связям с государственными структурами Джунипер Даунс заявила, что у компании нет доказательств «российского вмешательства» в брексит.

25 января в Twitter также заявили об отсутствии подобных данных.

Российские официальные лица неоднократно опровергали обвинения в попытках вмешательства в предвыборные кампании и референдумы других государств.

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