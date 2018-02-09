Шульц отказался возглавить МИД ФРГ
Как отмечает издание, такое решение принято Шульцем на фоне критики со стороны однопартийцев. В частности, они упрекают его в том, что после поражения на парламентских выборах он говорил об уходе СДПГ в оппозицию, однако затем начал вести переговоры о правительстве с блоком канцлера Ангелы Меркель.
Ранее СМИ сообщили, что Мартин Шульц станет главой МИД в новом правительстве ФРГ.
7 февраля блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.