Шульц отказался возглавить МИД ФРГ

Председатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц принял решение отказаться от намерения занять пост министра иностранных дел ФРГ. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на заявление политика.

Как отмечает издание, такое решение принято Шульцем на фоне критики со стороны однопартийцев. В частности, они упрекают его в том, что после поражения на парламентских выборах он говорил об уходе СДПГ в оппозицию, однако затем начал вести переговоры о правительстве с блоком канцлера Ангелы Меркель.

Ранее СМИ сообщили, что Мартин Шульц станет главой МИД в новом правительстве ФРГ.

7 февраля блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и СДПГ завершили переговоры о формировании коалиционного правительства.