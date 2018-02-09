Путин надеется, что политика санкций надоест её инициаторам

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Президент России Владимир Путин надеется, что политика санкций вскоре надоест самим её инициаторам.

Об этом он сказал в ходе своего выступления на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Думаю, что это (санкции. — RT) им самим скоро надоест, тем, кто это делает. Всё-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений», — сказал Путин.

Он также считает, что политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях — это тупиковый путь, который приводит к упущенной выгоде и прямым убыткам.

RT ведёт прямую трансляцию.

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