«Зачистить» всё, что мешает экономике идти вперед»: Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

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RT
Президент России Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На повестке форума — повышение эффективности взаимодействия бизнеса и власти, снижение административных барьеров, оптимизация государственного контроля и развития конкурентной среды, повышение производительности труда, стимулирование инвестиционной активности. RT вёл прямую трансляцию.

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