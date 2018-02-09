«Зачистить» всё, что мешает экономике идти вперед»: Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей

Президент России Владимир Путин выступил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). На повестке форума — повышение эффективности взаимодействия бизнеса и власти, снижение административных барьеров, оптимизация государственного контроля и развития конкурентной среды, повышение производительности труда, стимулирование инвестиционной активности. RT вёл прямую трансляцию.