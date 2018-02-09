Возгорание произошло возле взлётно-посадочной полосы в аэропорту Амстердама

В главном аэропорту Нидерландов, расположенном в Амстердаме, в районе взлётно-посадочной полосы произошло возгорание.

Об этом сообщает РИА Новости.

Пожар начался около стоящего близ ВПП самолёта. Отмечается, что на взлётное поле для тушения огня выехали пожарные машины.

Ранее сообщалось, что самолёт вернулся во Внуково из-за сработавшего датчика пожарной сигнализации.

Также URA.RU передавало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.