Самолёт вернулся во Внуково из-за сработавшего датчика пожарной сигнализации

Пассажирский самолёт, следовавший из Москвы в Минск, вернулся в аэропорт Внуково после срабатывания датчика пожарной сигнализации. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр».

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