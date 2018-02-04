Самолёт вернулся во Внуково из-за сработавшего датчика пожарной сигнализации
Пассажирский самолёт, следовавший из Москвы в Минск, вернулся в аэропорт Внуково после срабатывания датчика пожарной сигнализации. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «ЮТэйр».
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«Рейс UT835 Москва — Минск вернулся во Внуково из-за ложного срабатывания сигнализации о пожаре. Следов пожара не обнаружено», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
По имеющимся данным, вылет рейса планируется в 14:20 мск.
Ранее сообщалось, что при посадке в аэропорту Волгограда у самолёта взорвалось колесо шасси.
Также URA.RU передавало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.
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