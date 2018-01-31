Источник: при посадке в аэропорту Волгограда у самолёта взорвалось колесо шасси
«При посадке у самолёта сообщением Москва — Волгоград, по предварительным данным, взорвалось и загорелось колесо шасси», — рассказали агентству.
Отмечается, что пассажиров пришлось эвакуировать через надувные трапы. Никто не пострадал.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее в консульстве России в США сообщили, что самолёт авиакомпании Azur Air, который следовал из России на Кубу, совершил экстренную посадку в аэропорту американского штата Нью-Джерси.
Также URA.RU передавало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.