Источник: при посадке в аэропорту Волгограда у самолёта взорвалось колесо шасси

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Пассажиры самолёта в аэропорту Влогограда эвакуированы в связи со взрывом колеса шасси, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«При посадке у самолёта сообщением Москва — Волгоград, по предварительным данным, взорвалось и загорелось колесо шасси», — рассказали агентству.

Отмечается, что пассажиров пришлось эвакуировать через надувные трапы. Никто не пострадал.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в консульстве России в США сообщили, что самолёт авиакомпании Azur Air, который следовал из России на Кубу, совершил экстренную посадку в аэропорту американского штата Нью-Джерси.

Также URA.RU передавало, что самолёт экстренно приземлился в Казани из-за смерти одного из пассажиров.

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