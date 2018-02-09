Собчак рассказала о посещении молитвенного завтрака в США
«Я в первый раз была на этом мероприятии, его я посетила с целью пообщаться с различными высокопоставленными чиновниками, крупными деятелями. У меня было несколько встреч, но само это мероприятие крайне странное, потому что есть очень много формальных речей, не очень глубоких по смыслу, но очень длинных», — цитирует её РИА Новости.
Отмечается, что Собчак, в частности, встретилась с американскими конгрессменами.
«У меня были разные встречи, но я не о всех могу говорить, потому что эти встречи off the record (не под запись. — RT)», — пояснила она.
Ранее Собчак рассказала, что в случае встречи с Трампом в рамках своей поездки в Вашингтон призовёт его к диалогу с Москвой.