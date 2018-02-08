Собчак рассказала, о чём хотела бы поговорить с Трампом в случае встречи в Вашингтоне

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Кандидат на пост президента России Ксения Собчак, баллотирующаяся от партии «Гражданская инициатива», заявила, что в случае встречи с американским лидером Дональдом Трампом в рамках своей поездки в Вашингтон призовёт его к диалогу с Москвой.
Собчак рассказала, о чём хотела бы поговорить с Трампом в случае встречи в Вашингтоне
  • globallookpress.com
  • © Thomas Körbel

«Если эта встреча состоится, я, безусловно, буду ещё раз говорить об интересах своей страны. И о том, что и в интересах России, и в интересах Америки встать на путь переговоров и движения навстречу друг другу», — цитирует Собчак РИА Новости.

По её словам, текущий уровень отношений между Россией и США «хуже, чем во времена холодной войны». 

«Нам нужны неформальные возможности, контакты между нашими странами. Я хочу именно это и осуществить», — пояснила Собчак.

Ранее стало известно, что Ксения Собчак до сих пор не зарегистрировалась для участия в молитвенном завтраке в США, где, как сообщается, будет присутствовать Дональд Трамп. 

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