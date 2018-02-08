Собчак пока не зарегистрировалась на молитвенный завтрак в США

Телеведущая Ксения Собчак до сих пор не зарегистрировалась для участия в молитвенном завтраке в США, где, как сообщается, будет присутствовать американский лидер Дональд Трамп. Об этом RT сообщил журналист Антон Красовский.

«Ксения Собчак до сих пор не зарегистрировалась на завтрак к Трампу (до него полтора часа). В семь утра у неё интервью Аманпур (телеведущей CNN Кристиан Аманпур. — RT), потом что-то ещё, а в два мы улетаем в Нью-Йорк. Что там делать, на этом завтраке?» — отметил Красовский.

Ранее сообщалось, что Собчак пригласили на молитвенный завтрак в США.