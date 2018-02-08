Собчак пока не зарегистрировалась на молитвенный завтрак в США

Короткая ссылка
Телеведущая Ксения Собчак до сих пор не зарегистрировалась для участия в молитвенном завтраке в США, где, как сообщается, будет присутствовать американский лидер Дональд Трамп. Об этом RT сообщил журналист Антон Красовский.
Собчак пока не зарегистрировалась на молитвенный завтрак в США
  • globallookpress.com
  • © Anton Belitsky

«Ксения Собчак до сих пор не зарегистрировалась на завтрак к Трампу (до него полтора часа). В семь утра у неё интервью Аманпур (телеведущей CNN Кристиан Аманпур. — RT), потом что-то ещё, а в два мы улетаем в Нью-Йорк. Что там делать, на этом завтраке?» — отметил Красовский.

Ранее сообщалось, что Собчак пригласили на молитвенный завтрак в США. 

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru